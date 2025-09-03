Bridged USDT (USDT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.995828 $ 0.995828 $ 0.995828 24-satna najniža cijena $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.995828$ 0.995828 $ 0.995828 24-satna najviša cijena $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Najviša cijena ikada $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 Najniža cijena $ 0.95296$ 0.95296 $ 0.95296 Promjena cijene (1H) +0.13% Promjena cijene (1D) +0.16% Promjena cijene (7D) -0.18% Promjena cijene (7D) -0.18%

Bridged USDT (USDT) cijena u stvarnom vremenu je $0.99925. Tijekom protekla 24 sata, USDTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995828 i najviše cijene $ 1.004, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDT je $ 2.02, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.95296.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDT se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, +0.16% u posljednjih 24 sata i -0.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bridged USDT (USDT)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bridged USDT je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDT je 0.00, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.