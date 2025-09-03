Bridged BUSD (BUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.105472 $ 0.105472 $ 0.105472 24-satna najniža cijena $ 1.041 $ 1.041 $ 1.041 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.105472$ 0.105472 $ 0.105472 24-satna najviša cijena $ 1.041$ 1.041 $ 1.041 Najviša cijena ikada $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 Najniža cijena $ 0.074818$ 0.074818 $ 0.074818 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +596.22% Promjena cijene (7D) +5.37% Promjena cijene (7D) +5.37%

Bridged BUSD (BUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.041. Tijekom protekla 24 sata, BUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.105472 i najviše cijene $ 1.041, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUSD je $ 2.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.074818.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUSD se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +596.22% u posljednjih 24 sata i +5.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bridged BUSD (BUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bridged BUSD je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUSD je 0.00, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.