Bridged BUSD Logotip

Bridged BUSD Cijena (BUSD)

Neuvršten

1 BUSD u USD cijena uživo:

$1.041
$1.041$1.041
+596.20%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Bridged BUSD (BUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:55:21 (UTC+8)

Bridged BUSD (BUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.105472
$ 0.105472$ 0.105472
24-satna najniža cijena
$ 1.041
$ 1.041$ 1.041
24-satna najviša cijena

$ 0.105472
$ 0.105472$ 0.105472

$ 1.041
$ 1.041$ 1.041

$ 2.08
$ 2.08$ 2.08

$ 0.074818
$ 0.074818$ 0.074818

-0.00%

+596.22%

+5.37%

+5.37%

Bridged BUSD (BUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.041. Tijekom protekla 24 sata, BUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.105472 i najviše cijene $ 1.041, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUSD je $ 2.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.074818.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUSD se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +596.22% u posljednjih 24 sata i +5.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bridged BUSD (BUSD)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bridged BUSD je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUSD je 0.00, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.

Bridged BUSD (BUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bridged BUSD u USD iznosila je $ +0.891729.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bridged BUSD u USD iznosila je $ +11.2345009398.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bridged BUSD u USD iznosila je $ +0.5170270158.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bridged BUSD u USD iznosila je $ +0.93848273055768317.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.891729+596.22%
30 dana$ +11.2345009398+1,079.20%
60 dana$ +0.5170270158+49.67%
90 dana$ +0.93848273055768317+915.44%

Što je Bridged BUSD (BUSD)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Bridged BUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bridged BUSD (BUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bridged BUSD (BUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bridged BUSD.

Provjerite Bridged BUSD predviđanje cijene sada!

BUSD u lokalnim valutama

Bridged BUSD (BUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bridged BUSD (BUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bridged BUSD (BUSD)

Koliko Bridged BUSD (BUSD) vrijedi danas?
Cijena BUSD uživo u USD je 1.041 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BUSD u USD?
Trenutačna cijena BUSD u USD je $ 1.041. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bridged BUSD?
Tržišna kapitalizacija za BUSD je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BUSD?
Količina u optjecaju za BUSD je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BUSD?
BUSD je postigao ATH cijenu od 2.08 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BUSD?
BUSD je vidio ATL cijenu od 0.074818 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BUSD?
24-satni obujam trgovanja za BUSD je -- USD.
Hoće li BUSD još narasti ove godine?
BUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Bridged BUSD (BUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.