Bridged Andromeda (SANDR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 Najniža cijena $ 0.00182383$ 0.00182383 $ 0.00182383 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -3.62% Promjena cijene (7D) -3.62%

Bridged Andromeda (SANDR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00194457. Tijekom protekla 24 sata, SANDRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SANDR je $ 1.3, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00182383.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SANDR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bridged Andromeda (SANDR)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bridged Andromeda je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SANDR je 0.00, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.