Bridge Mutual (BMI) Informacije Bridge Mutual is a decentralized, discretionary p2p/p2b insurance platform that provides coverage for stablecoins, centralized exchanges, and smart contracts. Its platform allows users to provide insurance coverage, decide on insurance payouts, and get compensated for taking part in the ecosystem. Službena web stranica: https://bridgemutual.io

Bridge Mutual (BMI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bridge Mutual (BMI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 121.80K $ 121.80K $ 121.80K Ukupna količina: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M Količina u optjecaju: $ 64.70M $ 64.70M $ 64.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 301.22K $ 301.22K $ 301.22K Povijesni maksimum: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00188168 $ 0.00188168 $ 0.00188168 Saznajte više o cijeni Bridge Mutual (BMI)

Bridge Mutual (BMI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bridge Mutual (BMI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BMI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BMI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BMI tokena, istražite BMI cijenu tokena uživo!

BMI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BMI? Naša BMI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BMI predviđanje cijene tokena odmah!

