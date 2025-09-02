Bridge Mutual (BMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00334273 $ 0.00334273 $ 0.00334273 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00334273$ 0.00334273 $ 0.00334273 Najviša cijena ikada $ 5.46$ 5.46 $ 5.46 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.47% Promjena cijene (1D) -1.21% Promjena cijene (7D) -6.81% Promjena cijene (7D) -6.81%

Bridge Mutual (BMI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00197064. Tijekom protekla 24 sata, BMItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00334273, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BMI je $ 5.46, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BMI se promijenio za +1.47% u posljednjih sat vremena, -1.21% u posljednjih 24 sata i -6.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bridge Mutual (BMI)

Tržišna kapitalizacija $ 127.39K$ 127.39K $ 127.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 315.04K$ 315.04K $ 315.04K Količina u optjecaju 64.70M 64.70M 64.70M Ukupna količina 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bridge Mutual je $ 127.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BMI je 64.70M, s ukupnom količinom od 160000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 315.04K.