Bridge AI (BRG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.486758$ 0.486758 $ 0.486758 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.19% Promjena cijene (1D) +3.17% Promjena cijene (7D) -0.83% Promjena cijene (7D) -0.83%

Bridge AI (BRG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BRGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRG je $ 0.486758, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRG se promijenio za -1.19% u posljednjih sat vremena, +3.17% u posljednjih 24 sata i -0.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bridge AI (BRG)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bridge AI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRG je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.20M.