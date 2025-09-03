BRICS Chain (BRICS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 16.97 $ 16.97 $ 16.97 24-satna najniža cijena $ 17.56 $ 17.56 $ 17.56 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 16.97$ 16.97 $ 16.97 24-satna najviša cijena $ 17.56$ 17.56 $ 17.56 Najviša cijena ikada $ 316.56$ 316.56 $ 316.56 Najniža cijena $ 0.67675$ 0.67675 $ 0.67675 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) +0.98% Promjena cijene (7D) -2.58% Promjena cijene (7D) -2.58%

BRICS Chain (BRICS) cijena u stvarnom vremenu je $17.16. Tijekom protekla 24 sata, BRICStrgovalo je između najniže cijene $ 16.97 i najviše cijene $ 17.56, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRICS je $ 316.56, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.67675.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRICS se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +0.98% u posljednjih 24 sata i -2.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BRICS Chain (BRICS)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.16B$ 17.16B $ 17.16B Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BRICS Chain je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRICS je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.16B.