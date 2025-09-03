Više o BRICS

BRICS Informacije o cijeni

BRICS Bijela knjiga

BRICS Službena web stranica

BRICS Tokenomija

BRICS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BRICS Chain Logotip

BRICS Chain Cijena (BRICS)

Neuvršten

1 BRICS u USD cijena uživo:

$17.16
$17.16$17.16
+0.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BRICS Chain (BRICS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:18:28 (UTC+8)

BRICS Chain (BRICS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 16.97
$ 16.97$ 16.97
24-satna najniža cijena
$ 17.56
$ 17.56$ 17.56
24-satna najviša cijena

$ 16.97
$ 16.97$ 16.97

$ 17.56
$ 17.56$ 17.56

$ 316.56
$ 316.56$ 316.56

$ 0.67675
$ 0.67675$ 0.67675

-0.04%

+0.98%

-2.58%

-2.58%

BRICS Chain (BRICS) cijena u stvarnom vremenu je $17.16. Tijekom protekla 24 sata, BRICStrgovalo je između najniže cijene $ 16.97 i najviše cijene $ 17.56, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRICS je $ 316.56, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.67675.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRICS se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +0.98% u posljednjih 24 sata i -2.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BRICS Chain (BRICS)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 17.16B
$ 17.16B$ 17.16B

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BRICS Chain je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRICS je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.16B.

BRICS Chain (BRICS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BRICS Chain u USD iznosila je $ +0.166695.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BRICS Chain u USD iznosila je $ -0.2950936560.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BRICS Chain u USD iznosila je $ -2.0370361440.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BRICS Chain u USD iznosila je $ -9.007176580166235.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.166695+0.98%
30 dana$ -0.2950936560-1.71%
60 dana$ -2.0370361440-11.87%
90 dana$ -9.007176580166235-34.42%

Što je BRICS Chain (BRICS)

BRICS Chain has come to solve the fiat money problem by leveraging the blockchain technology. This is simply the perfect solution as the BRICS Chain Cryptocurrency will be pegged 1 to 1 with the BRICS currency. The BRICS coin price will be pegged 1 to 1 to the BRICS fiat currency which will reasonably be pegged to a unit of gold. This is to increase the usability of the currency.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BRICS Chain (BRICS)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

BRICS Chain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BRICS Chain (BRICS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BRICS Chain (BRICS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BRICS Chain.

Provjerite BRICS Chain predviđanje cijene sada!

BRICS u lokalnim valutama

BRICS Chain (BRICS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BRICS Chain (BRICS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BRICS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BRICS Chain (BRICS)

Koliko BRICS Chain (BRICS) vrijedi danas?
Cijena BRICS uživo u USD je 17.16 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BRICS u USD?
Trenutačna cijena BRICS u USD je $ 17.16. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BRICS Chain?
Tržišna kapitalizacija za BRICS je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BRICS?
Količina u optjecaju za BRICS je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BRICS?
BRICS je postigao ATH cijenu od 316.56 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BRICS?
BRICS je vidio ATL cijenu od 0.67675 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BRICS?
24-satni obujam trgovanja za BRICS je -- USD.
Hoće li BRICS još narasti ove godine?
BRICS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BRICS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:18:28 (UTC+8)

BRICS Chain (BRICS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.