BRIAH Cijena danas

Trenutačna cijena BRIAH (BRIAH) danas je $ 0.00017176, s promjenom od 7.56% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BRIAH u USD je $ 0.00017176 po BRIAH.

BRIAH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 171,958, s količinom u optjecaju od 996.97M BRIAH. Tijekom posljednja 24 sata, BRIAH trgovao je između $ 0.00015727 (niska) i $ 0.00018581 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00361951, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00015195.

U kratkoročnim performansama, BRIAH se kretao +0.12% u posljednjem satu i -36.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BRIAH (BRIAH)

Tržišna kapitalizacija $ 171.96K$ 171.96K $ 171.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 171.96K$ 171.96K $ 171.96K Količina u optjecaju 996.97M 996.97M 996.97M Ukupna količina 996,966,560.285 996,966,560.285 996,966,560.285

