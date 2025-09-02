Brewlabs (BREW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02346116, 24-satna najviša cijena $ 0.02431059, Najviša cijena ikada $ 0.157077, Najniža cijena $ 0.02280459, Promjena cijene (1H) -0.27%, Promjena cijene (1D) +1.28%, Promjena cijene (7D) -15.26%

Brewlabs (BREW) cijena u stvarnom vremenu je $0.02421316. Tijekom protekla 24 sata, BREWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02346116 i najviše cijene $ 0.02431059, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BREW je $ 0.157077, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02280459.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BREW se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, +1.28% u posljednjih 24 sata i -15.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brewlabs (BREW)

Tržišna kapitalizacija $ 483.08K, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 483.29K, Količina u optjecaju 19.95M, Ukupna količina 19,959,582.47141706

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brewlabs je $ 483.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BREW je 19.95M, s ukupnom količinom od 19959582.47141706. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 483.29K.