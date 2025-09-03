Brett Gold (BRETTGOLD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00254442 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.00% Promjena cijene (1D) +5.66% Promjena cijene (7D) +5.74%

Brett Gold (BRETTGOLD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BRETTGOLDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRETTGOLD je $ 0.00254442, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRETTGOLD se promijenio za +1.00% u posljednjih sat vremena, +5.66% u posljednjih 24 sata i +5.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brett Gold (BRETTGOLD)

Tržišna kapitalizacija $ 27.10K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.10K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brett Gold je $ 27.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRETTGOLD je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.10K.