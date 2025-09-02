Više o BRETT

BRETT Informacije o cijeni

BRETT Službena web stranica

BRETT Tokenomija

BRETT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Brett Logotip

Brett Cijena (BRETT)

Neuvršten

1 BRETT u USD cijena uživo:

$0.04494776
$0.04494776$0.04494776
-3.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Brett (BRETT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:01:55 (UTC+8)

Brett (BRETT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04282581
$ 0.04282581$ 0.04282581
24-satna najniža cijena
$ 0.04773259
$ 0.04773259$ 0.04773259
24-satna najviša cijena

$ 0.04282581
$ 0.04282581$ 0.04282581

$ 0.04773259
$ 0.04773259$ 0.04773259

$ 0.234204
$ 0.234204$ 0.234204

$ 0.00084753
$ 0.00084753$ 0.00084753

-1.71%

-3.74%

-8.03%

-8.03%

Brett (BRETT) cijena u stvarnom vremenu je $0.04495722. Tijekom protekla 24 sata, BRETTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04282581 i najviše cijene $ 0.04773259, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRETT je $ 0.234204, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00084753.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRETT se promijenio za -1.71% u posljednjih sat vremena, -3.74% u posljednjih 24 sata i -8.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brett (BRETT)

$ 445.36M
$ 445.36M$ 445.36M

--
----

$ 445.36M
$ 445.36M$ 445.36M

9.91B
9.91B 9.91B

9,909,849,916.009962
9,909,849,916.009962 9,909,849,916.009962

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brett je $ 445.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRETT je 9.91B, s ukupnom količinom od 9909849916.009962. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 445.36M.

Brett (BRETT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Brett u USD iznosila je $ -0.00174783826157645.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Brett u USD iznosila je $ -0.0047453469.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Brett u USD iznosila je $ +0.0013214994.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Brett u USD iznosila je $ -0.009962162655085745.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00174783826157645-3.74%
30 dana$ -0.0047453469-10.55%
60 dana$ +0.0013214994+2.94%
90 dana$ -0.009962162655085745-18.13%

Što je Brett (BRETT)

BRETT the dancer, gamer, and cultural icon of BASE chain (some like to call me the PEPE of BASE).

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Brett (BRETT)

Službena web-stranica

Brett Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Brett (BRETT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Brett (BRETT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Brett.

Provjerite Brett predviđanje cijene sada!

BRETT u lokalnim valutama

Brett (BRETT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Brett (BRETT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BRETT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Brett (BRETT)

Koliko Brett (BRETT) vrijedi danas?
Cijena BRETT uživo u USD je 0.04495722 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BRETT u USD?
Trenutačna cijena BRETT u USD je $ 0.04495722. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Brett?
Tržišna kapitalizacija za BRETT je $ 445.36M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BRETT?
Količina u optjecaju za BRETT je 9.91B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BRETT?
BRETT je postigao ATH cijenu od 0.234204 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BRETT?
BRETT je vidio ATL cijenu od 0.00084753 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BRETT?
24-satni obujam trgovanja za BRETT je -- USD.
Hoće li BRETT još narasti ove godine?
BRETT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BRETT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:01:55 (UTC+8)

Brett (BRETT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.