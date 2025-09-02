Brett (BRETT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.04282581 24-satna najviša cijena $ 0.04773259 Najviša cijena ikada $ 0.234204 Najniža cijena $ 0.00084753 Promjena cijene (1H) -1.71% Promjena cijene (1D) -3.74% Promjena cijene (7D) -8.03%

Brett (BRETT) cijena u stvarnom vremenu je $0.04495722. Tijekom protekla 24 sata, BRETTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04282581 i najviše cijene $ 0.04773259, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRETT je $ 0.234204, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00084753.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRETT se promijenio za -1.71% u posljednjih sat vremena, -3.74% u posljednjih 24 sata i -8.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brett (BRETT)

Tržišna kapitalizacija $ 445.36M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 445.36M Količina u optjecaju 9.91B Ukupna količina 9,909,849,916.009962

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brett je $ 445.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRETT je 9.91B, s ukupnom količinom od 9909849916.009962. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 445.36M.