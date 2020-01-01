BreakBot (BREAK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BreakBot (BREAK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BreakBot (BREAK) Informacije A platform where users can create their own agent to be jail broken by others to test the security of their agents. Way it works is a User will seed an Agent with an initial LP and Prompt, which then other users will try and crack to get the hidden phrase. Every attempt costs money and is added to the LP, once a degen is able to "Crack" the AI. They are rewarded with 70% of the LP money, the creator gets 20% and platform gets 10% 50% of which is burnt. Službena web stranica: https://breakbot.xyz Kupi BREAK odmah!

BreakBot (BREAK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BreakBot (BREAK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.32K $ 12.32K $ 12.32K Ukupna količina: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Količina u optjecaju: $ 993.58M $ 993.58M $ 993.58M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.40K $ 12.40K $ 12.40K Povijesni maksimum: $ 0.00144929 $ 0.00144929 $ 0.00144929 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni BreakBot (BREAK)

BreakBot (BREAK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BreakBot (BREAK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BREAK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BREAK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BREAK tokena, istražite BREAK cijenu tokena uživo!

