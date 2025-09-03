BreakBot (BREAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00144929$ 0.00144929 $ 0.00144929 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -13.78% Promjena cijene (7D) -13.78%

BreakBot (BREAK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BREAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BREAK je $ 0.00144929, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BREAK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -13.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BreakBot (BREAK)

Tržišna kapitalizacija $ 12.32K$ 12.32K $ 12.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.40K$ 12.40K $ 12.40K Količina u optjecaju 993.58M 993.58M 993.58M Ukupna količina 999,699,348.977718 999,699,348.977718 999,699,348.977718

Trenutačna tržišna kapitalizacija BreakBot je $ 12.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BREAK je 993.58M, s ukupnom količinom od 999699348.977718. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.40K.