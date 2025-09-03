Više o MIKU

BRAZILIAN MIKU Cijena (MIKU)

1 MIKU u USD cijena uživo:

Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena BRAZILIAN MIKU (MIKU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:17:12 (UTC+8)

BRAZILIAN MIKU (MIKU) Informacije o cijeni (USD)

BRAZILIAN MIKU (MIKU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MIKUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIKU je $ 0.00357582, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIKU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BRAZILIAN MIKU (MIKU)

$ 20.45K
$ 20.45K$ 20.45K

$ 20.45K
$ 20.45K$ 20.45K

996.10M
996.10M 996.10M

996,101,416.372677
996,101,416.372677 996,101,416.372677

Trenutačna tržišna kapitalizacija BRAZILIAN MIKU je $ 20.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIKU je 996.10M, s ukupnom količinom od 996101416.372677. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.45K.

BRAZILIAN MIKU (MIKU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BRAZILIAN MIKU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BRAZILIAN MIKU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BRAZILIAN MIKU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BRAZILIAN MIKU u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+21.81%
60 dana$ 0+22.06%
90 dana$ 0--

Što je BRAZILIAN MIKU (MIKU)

In the second place this year, we have everyone's beloved Vocaloid, Hatsune Miku! But not it's not just your normal Miku this time, it's her alternative versions from every country on Earth and every fandom in existence. This year's biggest fan art craze started with artist @ErinArtista posting artwork of Brazilian Miku tanned with visible tan lines, wearing sunglasses on her head, a crop top with the flag of Brazil on it and short denim shorts. Two months later, another artist posted an artwork inspired by it, and the rest is meme history, as the design inspired hundreds of artists to share their versions of Brazilian Miku, which was followed by artists taking the idea further and creating versions of Miku from France, Poland, Mexico and other countries, and furthermore yet as Miku started traveling through fandoms. Suffice it to say, we've got hundreds of amazing artworks for every Miku fan to enjoy and built an entire Mikuverse together in the process.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BRAZILIAN MIKU (MIKU)

Službena web-stranica

BRAZILIAN MIKU Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BRAZILIAN MIKU (MIKU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BRAZILIAN MIKU (MIKU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BRAZILIAN MIKU.

Provjerite BRAZILIAN MIKU predviđanje cijene sada!

MIKU u lokalnim valutama

BRAZILIAN MIKU (MIKU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BRAZILIAN MIKU (MIKU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MIKU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BRAZILIAN MIKU (MIKU)

Koliko BRAZILIAN MIKU (MIKU) vrijedi danas?
Cijena MIKU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MIKU u USD?
Trenutačna cijena MIKU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BRAZILIAN MIKU?
Tržišna kapitalizacija za MIKU je $ 20.45K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MIKU?
Količina u optjecaju za MIKU je 996.10M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MIKU?
MIKU je postigao ATH cijenu od 0.00357582 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MIKU?
MIKU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MIKU?
24-satni obujam trgovanja za MIKU je -- USD.
Hoće li MIKU još narasti ove godine?
MIKU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MIKU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:17:12 (UTC+8)

BRAZILIAN MIKU (MIKU) Važna ažuriranja industrije

