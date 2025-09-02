BRAZA by Virtuals (BRAZA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00238761$ 0.00238761 $ 0.00238761 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -20.66% Promjena cijene (7D) -20.66%

BRAZA by Virtuals (BRAZA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BRAZAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRAZA je $ 0.00238761, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRAZA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -20.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BRAZA by Virtuals (BRAZA)

Tržišna kapitalizacija $ 36.70K$ 36.70K $ 36.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.70K$ 36.70K $ 36.70K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BRAZA by Virtuals je $ 36.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRAZA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.70K.