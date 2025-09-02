Više o BRAZA

BRAZA Informacije o cijeni

BRAZA Službena web stranica

BRAZA Tokenomija

BRAZA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BRAZA by Virtuals Logotip

BRAZA by Virtuals Cijena (BRAZA)

Neuvršten

1 BRAZA u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BRAZA by Virtuals (BRAZA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:40:21 (UTC+8)

BRAZA by Virtuals (BRAZA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00238761
$ 0.00238761$ 0.00238761

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-20.66%

-20.66%

BRAZA by Virtuals (BRAZA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BRAZAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRAZA je $ 0.00238761, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRAZA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -20.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BRAZA by Virtuals (BRAZA)

$ 36.70K
$ 36.70K$ 36.70K

--
----

$ 36.70K
$ 36.70K$ 36.70K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BRAZA by Virtuals je $ 36.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRAZA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.70K.

BRAZA by Virtuals (BRAZA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BRAZA by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BRAZA by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BRAZA by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BRAZA by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-24.93%
60 dana$ 0-61.84%
90 dana$ 0--

Što je BRAZA by Virtuals (BRAZA)

Braza is an AI agent designed to be your trusted financial companion, helping Brazilians make better financial decisions. Through Virtuals' GAME framework and custom functions, it combines natural language processing, financial analysis, and cultural understanding to provide personalized guidance and insights. Being directly connected to braza.ai, Braza AI provides seamless support and enhanced user experience by accessing real-time financial data and user preferences.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BRAZA by Virtuals (BRAZA)

Službena web-stranica

BRAZA by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BRAZA by Virtuals (BRAZA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BRAZA by Virtuals (BRAZA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BRAZA by Virtuals.

Provjerite BRAZA by Virtuals predviđanje cijene sada!

BRAZA u lokalnim valutama

BRAZA by Virtuals (BRAZA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BRAZA by Virtuals (BRAZA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BRAZA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BRAZA by Virtuals (BRAZA)

Koliko BRAZA by Virtuals (BRAZA) vrijedi danas?
Cijena BRAZA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BRAZA u USD?
Trenutačna cijena BRAZA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BRAZA by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za BRAZA je $ 36.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BRAZA?
Količina u optjecaju za BRAZA je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BRAZA?
BRAZA je postigao ATH cijenu od 0.00238761 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BRAZA?
BRAZA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BRAZA?
24-satni obujam trgovanja za BRAZA je -- USD.
Hoće li BRAZA još narasti ove godine?
BRAZA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BRAZA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:40:21 (UTC+8)

BRAZA by Virtuals (BRAZA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.