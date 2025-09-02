BRANDY (BRANDY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0008306$ 0.0008306 $ 0.0008306 Najniža cijena $ 0.00000526$ 0.00000526 $ 0.00000526 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +8.19% Promjena cijene (7D) +8.19%

Informacije o tržištu BRANDY (BRANDY)

Tržišna kapitalizacija $ 5.82K$ 5.82K $ 5.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.82K$ 5.82K $ 5.82K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

