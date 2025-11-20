Brainrot Research Cijena danas

Trenutačna cijena Brainrot Research (BRNRT) danas je $ 0.00001831, s promjenom od 0.36% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BRNRT u USD je $ 0.00001831 po BRNRT.

Brainrot Research trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 18,307.62, s količinom u optjecaju od 999.63M BRNRT. Tijekom posljednja 24 sata, BRNRT trgovao je između $ 0.00001721 (niska) i $ 0.00001872 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00060333, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001521.

U kratkoročnim performansama, BRNRT se kretao -1.01% u posljednjem satu i -33.66% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Brainrot Research (BRNRT)

Tržišna kapitalizacija $ 18.31K$ 18.31K $ 18.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.31K$ 18.31K $ 18.31K Količina u optjecaju 999.63M 999.63M 999.63M Ukupna količina 999,629,712.8269315 999,629,712.8269315 999,629,712.8269315

