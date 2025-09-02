Bozo Benk (BOZO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00456069 24-satna najviša cijena $ 0.00521802 Najviša cijena ikada $ 0.068165 Najniža cijena $ 0.00109205 Promjena cijene (1H) +1.05% Promjena cijene (1D) -4.09% Promjena cijene (7D) -3.82%

Bozo Benk (BOZO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00470204. Tijekom protekla 24 sata, BOZOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00456069 i najviše cijene $ 0.00521802, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOZO je $ 0.068165, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00109205.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOZO se promijenio za +1.05% u posljednjih sat vremena, -4.09% u posljednjih 24 sata i -3.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bozo Benk (BOZO)

Tržišna kapitalizacija $ 3.78M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.78M Količina u optjecaju 798.96M Ukupna količina 798,964,651.595184

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bozo Benk je $ 3.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOZO je 798.96M, s ukupnom količinom od 798964651.595184. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.78M.