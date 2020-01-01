Boysclub on Sui (BOYSS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Boysclub on Sui (BOYSS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Boysclub on Sui (BOYSS) Informacije We are a meme token project originally launched on BASE (https://www.coingecko.com/en/coins/boysclubbase) and expanded to SOL and now the Sui Chain. Our goal is to create a fun and engaging community-driven token that thrives across multiple chains. We recently had a successful launch on Sui and are now applying to list $BOYSS on CoinGecko to reach a broader audience and grow our ecosystem further. Službena web stranica: https://boysclubonsui.com/ Kupi BOYSS odmah!

Boysclub on Sui (BOYSS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Boysclub on Sui (BOYSS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.38K $ 13.38K $ 13.38K Ukupna količina: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Količina u optjecaju: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.38K $ 13.38K $ 13.38K Povijesni maksimum: $ 0.0152777 $ 0.0152777 $ 0.0152777 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00017837 $ 0.00017837 $ 0.00017837 Saznajte više o cijeni Boysclub on Sui (BOYSS)

Boysclub on Sui (BOYSS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Boysclub on Sui (BOYSS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOYSS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOYSS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOYSS tokena, istražite BOYSS cijenu tokena uživo!

BOYSS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BOYSS? Naša BOYSS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BOYSS predviđanje cijene tokena odmah!

