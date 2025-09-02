BountyMarketCap (BMC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.094815 24-satna najviša cijena $ 0.100069 Najviša cijena ikada $ 0.488824 Najniža cijena $ 0.0001073 Promjena cijene (1H) +0.48% Promjena cijene (1D) -1.79% Promjena cijene (7D) -0.72%

BountyMarketCap (BMC) cijena u stvarnom vremenu je $0.098142. Tijekom protekla 24 sata, BMCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.094815 i najviše cijene $ 0.100069, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BMC je $ 0.488824, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0001073.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BMC se promijenio za +0.48% u posljednjih sat vremena, -1.79% u posljednjih 24 sata i -0.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BountyMarketCap (BMC)

Tržišna kapitalizacija $ 9.81M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.81M Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BountyMarketCap je $ 9.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BMC je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.81M.