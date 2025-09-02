Bounty (BNTY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00038267 $ 0.00038267 $ 0.00038267 24-satna najniža cijena $ 0.00042133 $ 0.00042133 $ 0.00042133 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00038267$ 0.00038267 $ 0.00038267 24-satna najviša cijena $ 0.00042133$ 0.00042133 $ 0.00042133 Najviša cijena ikada $ 0.053545$ 0.053545 $ 0.053545 Najniža cijena $ 0.00030125$ 0.00030125 $ 0.00030125 Promjena cijene (1H) +0.63% Promjena cijene (1D) +7.89% Promjena cijene (7D) -20.47% Promjena cijene (7D) -20.47%

Bounty (BNTY) cijena u stvarnom vremenu je $0.0004207. Tijekom protekla 24 sata, BNTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00038267 i najviše cijene $ 0.00042133, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNTY je $ 0.053545, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00030125.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNTY se promijenio za +0.63% u posljednjih sat vremena, +7.89% u posljednjih 24 sata i -20.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bounty (BNTY)

Tržišna kapitalizacija $ 418.34K$ 418.34K $ 418.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 418.34K$ 418.34K $ 418.34K Količina u optjecaju 999.39M 999.39M 999.39M Ukupna količina 999,388,727.630273 999,388,727.630273 999,388,727.630273

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bounty je $ 418.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BNTY je 999.39M, s ukupnom količinom od 999388727.630273. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 418.34K.