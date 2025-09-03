Više o SEALS

Bouncing Seals Logotip

Bouncing Seals Cijena (SEALS)

Neuvršten

1 SEALS u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Bouncing Seals (SEALS)
Bouncing Seals (SEALS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.41%

-0.41%

Bouncing Seals (SEALS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SEALStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SEALS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SEALS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bouncing Seals (SEALS)

$ 12.36K
$ 12.36K$ 12.36K

--
----

$ 12.36K
$ 12.36K$ 12.36K

999.32M
999.32M 999.32M

999,323,988.0
999,323,988.0 999,323,988.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bouncing Seals je $ 12.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SEALS je 999.32M, s ukupnom količinom od 999323988.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.36K.

Bouncing Seals (SEALS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bouncing Seals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bouncing Seals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bouncing Seals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bouncing Seals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-8.13%
60 dana$ 0+12.16%
90 dana$ 0--

Što je Bouncing Seals (SEALS)

Bouncing Seals is an innovative crypto project that captivates users with its adorable seal-themed concept. The project incorporates animated seals bouncing through various virtual environments within the blockchain. Users engage in activities like collecting, breeding, and trading these animated seals as non-fungible tokens (NFTs) on the blockchain. Each seal possesses unique traits, fostering a vibrant community around the joyous, unstoppable bouncing of these digital creatures. The project's allure lies in its playful nature, inviting users to participate in an entertaining and engaging crypto experience centered around these lively bouncing seals.

Resurs Bouncing Seals (SEALS)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Bouncing Seals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bouncing Seals (SEALS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bouncing Seals (SEALS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bouncing Seals.

Provjerite Bouncing Seals predviđanje cijene sada!

SEALS u lokalnim valutama

Bouncing Seals (SEALS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bouncing Seals (SEALS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SEALS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bouncing Seals (SEALS)

Koliko Bouncing Seals (SEALS) vrijedi danas?
Cijena SEALS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SEALS u USD?
Trenutačna cijena SEALS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bouncing Seals?
Tržišna kapitalizacija za SEALS je $ 12.36K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SEALS?
Količina u optjecaju za SEALS je 999.32M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SEALS?
SEALS je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SEALS?
SEALS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SEALS?
24-satni obujam trgovanja za SEALS je -- USD.
Hoće li SEALS još narasti ove godine?
SEALS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SEALS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.