BOTXCOIN (BOTX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BOTXCOIN (BOTX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BOTXCOIN (BOTX) Informacije botXcoin is a future token for financial freedom that provide a functional token for using our profitable trading robot in all cryptocurrency exchange all over the world. The goal of this project is to utilize trading robot (BOTX App) and build a multi cryptocurrency trading exchange (BOTXPRO). Službena web stranica: http://botxcoin.com Bijela knjiga: https://botxcoin.com/wp-content/uploads/2018/11/Whitepaper-botXcoin-4.pdf

BOTXCOIN (BOTX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BOTXCOIN (BOTX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.44M Ukupna količina: $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 1.76B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 58.10M Povijesni maksimum: $ 3.27 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.01161906

BOTXCOIN (BOTX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BOTXCOIN (BOTX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOTX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOTX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

BOTX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BOTX? Naša BOTX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BOTX predviđanje cijene tokena odmah!

