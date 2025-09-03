BOTXCOIN (BOTX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0109463 $ 0.0109463 $ 0.0109463 24-satna najniža cijena $ 0.01447575 $ 0.01447575 $ 0.01447575 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0109463$ 0.0109463 $ 0.0109463 24-satna najviša cijena $ 0.01447575$ 0.01447575 $ 0.01447575 Najviša cijena ikada $ 3.27$ 3.27 $ 3.27 Najniža cijena $ 0.0007075$ 0.0007075 $ 0.0007075 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -4.72% Promjena cijene (7D) -3.48% Promjena cijene (7D) -3.48%

BOTXCOIN (BOTX) cijena u stvarnom vremenu je $0.01124504. Tijekom protekla 24 sata, BOTXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0109463 i najviše cijene $ 0.01447575, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOTX je $ 3.27, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0007075.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOTX se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -4.72% u posljednjih 24 sata i -3.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BOTXCOIN (BOTX)

Tržišna kapitalizacija $ 19.78M$ 19.78M $ 19.78M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 56.23M$ 56.23M $ 56.23M Količina u optjecaju 1.76B 1.76B 1.76B Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BOTXCOIN je $ 19.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOTX je 1.76B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.23M.