Boton AI (BOTON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Boton AI (BOTON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Boton AI (BOTON) Informacije BOTON is an AI-powered platform revolutionizing content creation and community engagement for crypto projects, especially meme coins. Projects integrate BOTON's custom AI bots into their Telegram groups, enabling community members to quickly generate branded content like memes, enhancing engagement cost-effectively. Every memecoin spends thousand of dollars on deployment, marketing and listings but they forget about the art, art is something what a memecoin can make or break. Boton creates art for a fraction of a price of a designer! Službena web stranica: https://boton.fun/ Kupi BOTON odmah!

Boton AI (BOTON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Boton AI (BOTON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 303.80K $ 303.80K $ 303.80K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 303.80K $ 303.80K $ 303.80K Povijesni maksimum: $ 0.00103456 $ 0.00103456 $ 0.00103456 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0003038 $ 0.0003038 $ 0.0003038 Saznajte više o cijeni Boton AI (BOTON)

Boton AI (BOTON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Boton AI (BOTON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOTON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOTON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOTON tokena, istražite BOTON cijenu tokena uživo!

BOTON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BOTON? Naša BOTON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BOTON predviđanje cijene tokena odmah!

