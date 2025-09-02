Boton AI (BOTON) Informacije o cijeni (USD)

Boton AI (BOTON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOTONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOTON je $ 0.00103456, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOTON se promijenio za +1.49% u posljednjih sat vremena, -17.58% u posljednjih 24 sata i -23.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Boton AI (BOTON)

Tržišna kapitalizacija $ 347.46K$ 347.46K $ 347.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 347.46K$ 347.46K $ 347.46K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

