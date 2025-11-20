Botanix Staked Bitcoin Cijena danas

Trenutačna cijena Botanix Staked Bitcoin (STBTC) danas je $ 94,475, s promjenom od 10.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STBTC u USD je $ 94,475 po STBTC.

Botanix Staked Bitcoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,326,550, s količinom u optjecaju od 98.72 STBTC. Tijekom posljednja 24 sata, STBTC trgovao je između $ 90,076 (niska) i $ 105,997 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 128,136, dok je rekordna najniža cijena bila $ 90,076.

U kratkoročnim performansama, STBTC se kretao +0.54% u posljednjem satu i -9.93% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 9.33M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.33M Količina u optjecaju 98.72 Ukupna količina 98.72014459296712

