Bostrom (BOOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.33% Promjena cijene (1D) -1.47% Promjena cijene (7D) -13.48% Promjena cijene (7D) -13.48%

Bostrom (BOOT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOOT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOOT se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, -1.47% u posljednjih 24 sata i -13.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bostrom (BOOT)

Tržišna kapitalizacija $ 389.88K$ 389.88K $ 389.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 742.77K$ 742.77K $ 742.77K Količina u optjecaju 666.19T 666.19T 666.19T Ukupna količina 1.26917009444197e+15 1.26917009444197e+15 1.26917009444197e+15

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bostrom je $ 389.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOOT je 666.19T, s ukupnom količinom od 1.26917009444197e+15. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 742.77K.