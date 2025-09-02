Više o BOSSU

BOSSU Informacije o cijeni

BOSSU Službena web stranica

BOSSU Tokenomija

BOSSU Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BOSSU Logotip

BOSSU Cijena (BOSSU)

Neuvršten

1 BOSSU u USD cijena uživo:

--
----
+2.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BOSSU (BOSSU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:39:56 (UTC+8)

BOSSU (BOSSU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00350761
$ 0.00350761$ 0.00350761

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

+2.14%

+7.51%

+7.51%

BOSSU (BOSSU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOSSUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOSSU je $ 0.00350761, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOSSU se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +2.14% u posljednjih 24 sata i +7.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BOSSU (BOSSU)

$ 57.12K
$ 57.12K$ 57.12K

--
----

$ 57.12K
$ 57.12K$ 57.12K

998.62M
998.62M 998.62M

998,622,846.995369
998,622,846.995369 998,622,846.995369

Trenutačna tržišna kapitalizacija BOSSU je $ 57.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOSSU je 998.62M, s ukupnom količinom od 998622846.995369. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.12K.

BOSSU (BOSSU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BOSSU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BOSSU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BOSSU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BOSSU u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.14%
30 dana$ 0+19.19%
60 dana$ 0-11.42%
90 dana$ 0--

Što je BOSSU (BOSSU)

BOSSU is an original character and AI agent created by Wawe Online, utilizing the Eliza framework by AI16Z DAO. It serves as an interactive digital companion and is building an entire ecosystem of interactive entertainment around the BOSSU IP and its token. BOSSU aims to provide a fresh and creative, interactive experience with a unique character across social media platforms and in real life through gamified experiences and merchandising.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BOSSU (BOSSU)

Službena web-stranica

BOSSU Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BOSSU (BOSSU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BOSSU (BOSSU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BOSSU.

Provjerite BOSSU predviđanje cijene sada!

BOSSU u lokalnim valutama

BOSSU (BOSSU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BOSSU (BOSSU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOSSU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BOSSU (BOSSU)

Koliko BOSSU (BOSSU) vrijedi danas?
Cijena BOSSU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOSSU u USD?
Trenutačna cijena BOSSU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BOSSU?
Tržišna kapitalizacija za BOSSU je $ 57.12K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOSSU?
Količina u optjecaju za BOSSU je 998.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOSSU?
BOSSU je postigao ATH cijenu od 0.00350761 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOSSU?
BOSSU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOSSU?
24-satni obujam trgovanja za BOSSU je -- USD.
Hoće li BOSSU još narasti ove godine?
BOSSU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOSSU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:39:56 (UTC+8)

BOSSU (BOSSU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.