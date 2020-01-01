Bossie (BOSSIE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bossie (BOSSIE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bossie (BOSSIE) Informacije The King of Trolls has been in hibernation for way too long and is now back to take over the internet starting in July 2024. Sick of all the same old cutesyartsyfartsyfancy memecoins, BOSSIE thinks it's time to revive the bold, playful, and rebellious nature of memecoin culture. This token distinguishes itself with the most non-wimpy approach, starting by rejecting 20,000 SOL committed to the project just because, and also committing to a "4 Levels of Degen" campaign which will flip all the potato-ass clowns upside down. The main characteristic of BOSSIE, being a degenerate troller, is to build a community that can resonate with its beliefs and evoke them to unleash their true authentic selves of being mischievous with witty humor. Službena web stranica: https://bossie.xyz/ Kupi BOSSIE odmah!

Bossie (BOSSIE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bossie (BOSSIE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 107.84K $ 107.84K $ 107.84K Ukupna količina: $ 60.58B $ 60.58B $ 60.58B Količina u optjecaju: $ 60.58B $ 60.58B $ 60.58B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 107.84K $ 107.84K $ 107.84K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Bossie (BOSSIE)

Bossie (BOSSIE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bossie (BOSSIE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOSSIE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOSSIE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOSSIE tokena, istražite BOSSIE cijenu tokena uživo!

BOSSIE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BOSSIE? Naša BOSSIE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BOSSIE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!