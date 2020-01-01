Bossie (BOSSIE) Tokenomika
The King of Trolls has been in hibernation for way too long and is now back to take over the internet starting in July 2024. Sick of all the same old cutesyartsyfartsyfancy memecoins, BOSSIE thinks it's time to revive the bold, playful, and rebellious nature of memecoin culture. This token distinguishes itself with the most non-wimpy approach, starting by rejecting 20,000 SOL committed to the project just because, and also committing to a "4 Levels of Degen" campaign which will flip all the potato-ass clowns upside down. The main characteristic of BOSSIE, being a degenerate troller, is to build a community that can resonate with its beliefs and evoke them to unleash their true authentic selves of being mischievous with witty humor.
Bossie (BOSSIE) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bossie (BOSSIE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Bossie (BOSSIE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Bossie (BOSSIE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj BOSSIE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja BOSSIE tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku BOSSIE tokena, istražite BOSSIE cijenu tokena uživo!
