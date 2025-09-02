Više o BOSSIE

BOSSIE Informacije o cijeni

BOSSIE Službena web stranica

BOSSIE Tokenomija

BOSSIE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Bossie Logotip

Bossie Cijena (BOSSIE)

Neuvršten

1 BOSSIE u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Bossie (BOSSIE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:16:30 (UTC+8)

Bossie (BOSSIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.91%

+3.91%

Bossie (BOSSIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOSSIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOSSIE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOSSIE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bossie (BOSSIE)

$ 107.84K
$ 107.84K$ 107.84K

--
----

$ 107.84K
$ 107.84K$ 107.84K

60.58B
60.58B 60.58B

60,575,751,823.80572
60,575,751,823.80572 60,575,751,823.80572

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bossie je $ 107.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOSSIE je 60.58B, s ukupnom količinom od 60575751823.80572. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 107.84K.

Bossie (BOSSIE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bossie u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bossie u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bossie u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bossie u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+7.59%
60 dana$ 0-28.96%
90 dana$ 0--

Što je Bossie (BOSSIE)

The King of Trolls has been in hibernation for way too long and is now back to take over the internet starting in July 2024. Sick of all the same old cutesyartsyfartsyfancy memecoins, BOSSIE thinks it's time to revive the bold, playful, and rebellious nature of memecoin culture. This token distinguishes itself with the most non-wimpy approach, starting by rejecting 20,000 SOL committed to the project just because, and also committing to a "4 Levels of Degen" campaign which will flip all the potato-ass clowns upside down. The main characteristic of BOSSIE, being a degenerate troller, is to build a community that can resonate with its beliefs and evoke them to unleash their true authentic selves of being mischievous with witty humor.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Bossie (BOSSIE)

Službena web-stranica

Bossie Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bossie (BOSSIE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bossie (BOSSIE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bossie.

Provjerite Bossie predviđanje cijene sada!

BOSSIE u lokalnim valutama

Bossie (BOSSIE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bossie (BOSSIE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOSSIE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bossie (BOSSIE)

Koliko Bossie (BOSSIE) vrijedi danas?
Cijena BOSSIE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOSSIE u USD?
Trenutačna cijena BOSSIE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bossie?
Tržišna kapitalizacija za BOSSIE je $ 107.84K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOSSIE?
Količina u optjecaju za BOSSIE je 60.58B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOSSIE?
BOSSIE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOSSIE?
BOSSIE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOSSIE?
24-satni obujam trgovanja za BOSSIE je -- USD.
Hoće li BOSSIE još narasti ove godine?
BOSSIE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOSSIE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:16:30 (UTC+8)

Bossie (BOSSIE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.