Boss Burger Logotip

Boss Burger Cijena (BOSSBURGER)

Neuvršten

1 BOSSBURGER u USD cijena uživo:

--
----
-18.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Boss Burger (BOSSBURGER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:53:23 (UTC+8)

Boss Burger (BOSSBURGER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00154863
$ 0.00154863$ 0.00154863

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-18.35%

-40.51%

-40.51%

Boss Burger (BOSSBURGER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOSSBURGERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOSSBURGER je $ 0.00154863, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOSSBURGER se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -18.35% u posljednjih 24 sata i -40.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Boss Burger (BOSSBURGER)

$ 95.50K
$ 95.50K$ 95.50K

--
----

$ 95.50K
$ 95.50K$ 95.50K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Boss Burger je $ 95.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOSSBURGER je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.50K.

Boss Burger (BOSSBURGER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Boss Burger u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Boss Burger u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Boss Burger u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Boss Burger u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-18.35%
30 dana$ 0-46.63%
60 dana$ 0-45.81%
90 dana$ 0--

Što je Boss Burger (BOSSBURGER)

Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain. Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited. We are building one order at a time.

Resurs Boss Burger (BOSSBURGER)

Službena web-stranica

Boss Burger Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Boss Burger (BOSSBURGER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Boss Burger (BOSSBURGER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Boss Burger.

Provjerite Boss Burger predviđanje cijene sada!

BOSSBURGER u lokalnim valutama

Boss Burger (BOSSBURGER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Boss Burger (BOSSBURGER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOSSBURGER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Boss Burger (BOSSBURGER)

Koliko Boss Burger (BOSSBURGER) vrijedi danas?
Cijena BOSSBURGER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOSSBURGER u USD?
Trenutačna cijena BOSSBURGER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Boss Burger?
Tržišna kapitalizacija za BOSSBURGER je $ 95.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOSSBURGER?
Količina u optjecaju za BOSSBURGER je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOSSBURGER?
BOSSBURGER je postigao ATH cijenu od 0.00154863 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOSSBURGER?
BOSSBURGER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOSSBURGER?
24-satni obujam trgovanja za BOSSBURGER je -- USD.
Hoće li BOSSBURGER još narasti ove godine?
BOSSBURGER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOSSBURGER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:53:23 (UTC+8)

