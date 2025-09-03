Boss Burger (BOSSBURGER) Informacije o cijeni (USD)

Boss Burger (BOSSBURGER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOSSBURGERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOSSBURGER je $ 0.00154863, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOSSBURGER se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -18.35% u posljednjih 24 sata i -40.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Boss Burger (BOSSBURGER)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Boss Burger je $ 95.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOSSBURGER je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.50K.