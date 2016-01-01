BOSagora (BOA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BOSagora (BOA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BOSagora (BOA) Informacije The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation. Službena web stranica: https://www.bosagora.io/ Bijela knjiga: https://bosagora.io/files/BOSAGORA_Whitepaper_EN_Aug_2024.pdf Kupi BOA odmah!

BOSagora (BOA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BOSagora (BOA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.20M $ 3.20M $ 3.20M Ukupna količina: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B Količina u optjecaju: $ 469.08M $ 469.08M $ 469.08M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.41M $ 10.41M $ 10.41M Povijesni maksimum: $ 0.00911844 $ 0.00911844 $ 0.00911844 Povijesni minimum: $ 0.00600593 $ 0.00600593 $ 0.00600593 Trenutna cijena: $ 0.00685752 $ 0.00685752 $ 0.00685752 Saznajte više o cijeni BOSagora (BOA)

BOSagora (BOA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BOSagora (BOA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOA tokena, istražite BOA cijenu tokena uživo!

BOA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BOA? Naša BOA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BOA predviđanje cijene tokena odmah!

