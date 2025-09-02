BOSagora (BOA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00656392 24-satna najniža cijena $ 0.00690091 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00911844 Najniža cijena $ 0.00600593 Promjena cijene (1H) +0.28% Promjena cijene (1D) -2.52% Promjena cijene (7D) -8.37%

BOSagora (BOA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00667857. Tijekom protekla 24 sata, BOAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00656392 i najviše cijene $ 0.00690091, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOA je $ 0.00911844, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00600593.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOA se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, -2.52% u posljednjih 24 sata i -8.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BOSagora (BOA)

Tržišna kapitalizacija $ 3.12M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.17M Količina u optjecaju 469.08M Ukupna količina 1,526,755,093.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BOSagora je $ 3.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOA je 469.08M, s ukupnom količinom od 1526755093.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.17M.