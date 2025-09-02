Više o BOA

BOSagora Cijena (BOA)

1 BOA u USD cijena uživo:

$0.00667857
$0.00667857$0.00667857
-2.50%1D
Grafikon aktualnih cijena BOSagora (BOA)
BOSagora (BOA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00656392
$ 0.00656392$ 0.00656392
24-satna najniža cijena
$ 0.00690091
$ 0.00690091$ 0.00690091
24-satna najviša cijena

$ 0.00656392
$ 0.00656392$ 0.00656392

$ 0.00690091
$ 0.00690091$ 0.00690091

$ 0.00911844
$ 0.00911844$ 0.00911844

$ 0.00600593
$ 0.00600593$ 0.00600593

+0.28%

-2.52%

-8.37%

-8.37%

BOSagora (BOA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00667857. Tijekom protekla 24 sata, BOAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00656392 i najviše cijene $ 0.00690091, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOA je $ 0.00911844, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00600593.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOA se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, -2.52% u posljednjih 24 sata i -8.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BOSagora (BOA)

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

--
----

$ 10.17M
$ 10.17M$ 10.17M

469.08M
469.08M 469.08M

1,526,755,093.0
1,526,755,093.0 1,526,755,093.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BOSagora je $ 3.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOA je 469.08M, s ukupnom količinom od 1526755093.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.17M.

BOSagora (BOA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BOSagora u USD iznosila je $ -0.000172823642818712.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BOSagora u USD iznosila je $ -0.0010205709.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BOSagora u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BOSagora u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000172823642818712-2.52%
30 dana$ -0.0010205709-15.28%
60 dana$ 0--
90 dana$ 0--

Što je BOSagora (BOA)

The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation.

BOSagora Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BOSagora (BOA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BOSagora (BOA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BOSagora.

Provjerite BOSagora predviđanje cijene sada!

BOA u lokalnim valutama

BOSagora (BOA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BOSagora (BOA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BOSagora (BOA)

Koliko BOSagora (BOA) vrijedi danas?
Cijena BOA uživo u USD je 0.00667857 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOA u USD?
Trenutačna cijena BOA u USD je $ 0.00667857. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BOSagora?
Tržišna kapitalizacija za BOA je $ 3.12M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOA?
Količina u optjecaju za BOA je 469.08M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOA?
BOA je postigao ATH cijenu od 0.00911844 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOA?
BOA je vidio ATL cijenu od 0.00600593 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOA?
24-satni obujam trgovanja za BOA je -- USD.
Hoće li BOA još narasti ove godine?
BOA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
