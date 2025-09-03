Borpa (BORPA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00895544$ 0.00895544 $ 0.00895544 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.62% Promjena cijene (1D) +0.32% Promjena cijene (7D) -4.32% Promjena cijene (7D) -4.32%

Borpa (BORPA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BORPAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BORPA je $ 0.00895544, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BORPA se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, +0.32% u posljednjih 24 sata i -4.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Borpa (BORPA)

Tržišna kapitalizacija $ 53.79K$ 53.79K $ 53.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.79K$ 53.79K $ 53.79K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Borpa je $ 53.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BORPA je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.79K.