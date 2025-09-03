Bork on Ethereum (BORK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.058727$ 0.058727 $ 0.058727 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.85% Promjena cijene (1D) -1.83% Promjena cijene (7D) -16.87% Promjena cijene (7D) -16.87%

Bork on Ethereum (BORK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BORKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BORK je $ 0.058727, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BORK se promijenio za -0.85% u posljednjih sat vremena, -1.83% u posljednjih 24 sata i -16.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bork on Ethereum (BORK)

Tržišna kapitalizacija $ 45.70K$ 45.70K $ 45.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.70K$ 45.70K $ 45.70K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bork on Ethereum je $ 45.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BORK je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.70K.