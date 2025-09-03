Više o BORK

BORK Informacije o cijeni

BORK Službena web stranica

BORK Tokenomija

BORK Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Bork on Ethereum Logotip

Bork on Ethereum Cijena (BORK)

Neuvršten

1 BORK u USD cijena uživo:

$0.00045696
$0.00045696$0.00045696
-1.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Bork on Ethereum (BORK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:55:25 (UTC+8)

Bork on Ethereum (BORK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.058727
$ 0.058727$ 0.058727

$ 0
$ 0$ 0

-0.85%

-1.83%

-16.87%

-16.87%

Bork on Ethereum (BORK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BORKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BORK je $ 0.058727, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BORK se promijenio za -0.85% u posljednjih sat vremena, -1.83% u posljednjih 24 sata i -16.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bork on Ethereum (BORK)

$ 45.70K
$ 45.70K$ 45.70K

--
----

$ 45.70K
$ 45.70K$ 45.70K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bork on Ethereum je $ 45.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BORK je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.70K.

Bork on Ethereum (BORK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bork on Ethereum u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bork on Ethereum u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bork on Ethereum u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bork on Ethereum u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.83%
30 dana$ 0+1.45%
60 dana$ 0-13.15%
90 dana$ 0--

Što je Bork on Ethereum (BORK)

Bork, megamind of the universe - brought to us by Matt Furie! Did You Know? Matt Furie, the creator of Bork, also designed other iconic characters, including Pepe, Brett, Landwolf, and Andy! Bork, mastermind of the universe, sat in his small temple, perched high on a plateau overlooking a bubbling mud pit. The Gobi desert stretched endlessly below, its night sky littered with stars. Most nights, Bork linked with the Martian Central Brain, transmitting thoughts across the void of space. Tonight, the news was grim; Earth was unraveling, but its people remained blind to the truth. They weren’t ready for what was to come. Yet Bork knew the time was near. In the stillness of the desert, he waited, preparing to reveal a secret that would shake their fragile world to its core. He knew he must save them. His plan is nearing fruition, Bork cannot be stopped now.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Bork on Ethereum (BORK)

Službena web-stranica

Bork on Ethereum Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bork on Ethereum (BORK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bork on Ethereum (BORK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bork on Ethereum.

Provjerite Bork on Ethereum predviđanje cijene sada!

BORK u lokalnim valutama

Bork on Ethereum (BORK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bork on Ethereum (BORK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BORK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bork on Ethereum (BORK)

Koliko Bork on Ethereum (BORK) vrijedi danas?
Cijena BORK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BORK u USD?
Trenutačna cijena BORK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bork on Ethereum?
Tržišna kapitalizacija za BORK je $ 45.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BORK?
Količina u optjecaju za BORK je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BORK?
BORK je postigao ATH cijenu od 0.058727 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BORK?
BORK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BORK?
24-satni obujam trgovanja za BORK je -- USD.
Hoće li BORK još narasti ove godine?
BORK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BORK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:55:25 (UTC+8)

Bork on Ethereum (BORK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.