BoringDAO (BORING) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.148861$ 0.148861 $ 0.148861 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) +0.05% Promjena cijene (7D) -2.39% Promjena cijene (7D) -2.39%

BoringDAO (BORING) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BORINGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BORING je $ 0.148861, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BORING se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i -2.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BoringDAO (BORING)

Tržišna kapitalizacija $ 589.06K$ 589.06K $ 589.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 589.06K$ 589.06K $ 589.06K Količina u optjecaju 1.71B 1.71B 1.71B Ukupna količina 1,711,658,723.071124 1,711,658,723.071124 1,711,658,723.071124

Trenutačna tržišna kapitalizacija BoringDAO je $ 589.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BORING je 1.71B, s ukupnom količinom od 1711658723.071124. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 589.06K.