Boring Protocol (BOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.198562$ 0.198562 $ 0.198562 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.38% Promjena cijene (1D) +1.68% Promjena cijene (7D) +0.30% Promjena cijene (7D) +0.30%

Boring Protocol (BOP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOP je $ 0.198562, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOP se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, +1.68% u posljednjih 24 sata i +0.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Boring Protocol (BOP)

Tržišna kapitalizacija $ 6.08K$ 6.08K $ 6.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.57K$ 15.57K $ 15.57K Količina u optjecaju 97.54M 97.54M 97.54M Ukupna količina 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Boring Protocol je $ 6.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOP je 97.54M, s ukupnom količinom od 250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.57K.