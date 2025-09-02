Više o $BORGY

$BORGY Informacije o cijeni

$BORGY Službena web stranica

$BORGY Tokenomija

$BORGY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BORGY Logotip

BORGY Cijena ($BORGY)

Neuvršten

1 $BORGY u USD cijena uživo:

--
----
-1.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BORGY ($BORGY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:08:25 (UTC+8)

BORGY ($BORGY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-1.12%

+3.73%

+3.73%

BORGY ($BORGY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $BORGYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BORGY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BORGY se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -1.12% u posljednjih 24 sata i +3.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BORGY ($BORGY)

$ 5.10M
$ 5.10M$ 5.10M

--
----

$ 5.17M
$ 5.17M$ 5.17M

76.45B
76.45B 76.45B

77,576,988,462.45773
77,576,988,462.45773 77,576,988,462.45773

Trenutačna tržišna kapitalizacija BORGY je $ 5.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BORGY je 76.45B, s ukupnom količinom od 77576988462.45773. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.17M.

BORGY ($BORGY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BORGY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BORGY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BORGY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BORGY u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.12%
30 dana$ 0+23.65%
60 dana$ 0+16.02%
90 dana$ 0--

Što je BORGY ($BORGY)

Borgy is the Memecoin of the Swissborg community, aiming to engage the Solana community around an innovative narrative, promoting positivism and advocating for on-chain safety. In the vibrant world of Solana, Borgy emerged as a beacon of hope for traders. Guiding them away from hasty decisions, he instilled values of loyalty, strength and faith, leading to new summits. With Borgy’s enthusiasm, the once despairing trenches transformed into a place of learning and prosperity, restoring faith and uniting the community through kindness

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BORGY ($BORGY)

Službena web-stranica

BORGY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BORGY ($BORGY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BORGY ($BORGY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BORGY.

Provjerite BORGY predviđanje cijene sada!

$BORGY u lokalnim valutama

BORGY ($BORGY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BORGY ($BORGY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $BORGY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BORGY ($BORGY)

Koliko BORGY ($BORGY) vrijedi danas?
Cijena $BORGY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $BORGY u USD?
Trenutačna cijena $BORGY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BORGY?
Tržišna kapitalizacija za $BORGY je $ 5.10M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $BORGY?
Količina u optjecaju za $BORGY je 76.45B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $BORGY?
$BORGY je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $BORGY?
$BORGY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $BORGY?
24-satni obujam trgovanja za $BORGY je -- USD.
Hoće li $BORGY još narasti ove godine?
$BORGY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $BORGY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:08:25 (UTC+8)

BORGY ($BORGY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.