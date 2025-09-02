BORGY ($BORGY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -1.12% Promjena cijene (7D) +3.73% Promjena cijene (7D) +3.73%

BORGY ($BORGY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $BORGYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BORGY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BORGY se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -1.12% u posljednjih 24 sata i +3.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BORGY ($BORGY)

Tržišna kapitalizacija $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M Količina u optjecaju 76.45B 76.45B 76.45B Ukupna količina 77,576,988,462.45773 77,576,988,462.45773 77,576,988,462.45773

Trenutačna tržišna kapitalizacija BORGY je $ 5.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BORGY je 76.45B, s ukupnom količinom od 77576988462.45773. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.17M.