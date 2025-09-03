Bored Candy City (CANDY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00148449 $ 0.00148449 $ 0.00148449 24-satna najniža cijena $ 0.00158096 $ 0.00158096 $ 0.00158096 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00148449$ 0.00148449 $ 0.00148449 24-satna najviša cijena $ 0.00158096$ 0.00158096 $ 0.00158096 Najviša cijena ikada $ 0.392616$ 0.392616 $ 0.392616 Najniža cijena $ 0.00082619$ 0.00082619 $ 0.00082619 Promjena cijene (1H) +1.10% Promjena cijene (1D) +1.26% Promjena cijene (7D) -4.53% Promjena cijene (7D) -4.53%

Bored Candy City (CANDY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00153594. Tijekom protekla 24 sata, CANDYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00148449 i najviše cijene $ 0.00158096, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CANDY je $ 0.392616, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00082619.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CANDY se promijenio za +1.10% u posljednjih sat vremena, +1.26% u posljednjih 24 sata i -4.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bored Candy City (CANDY)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 48.84K$ 48.84K $ 48.84K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 31,799,924.0 31,799,924.0 31,799,924.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bored Candy City je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CANDY je 0.00, s ukupnom količinom od 31799924.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.84K.