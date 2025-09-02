Više o BOPPY

Boppy The Bat Logotip

Boppy The Bat Cijena (BOPPY)

Neuvršten

1 BOPPY u USD cijena uživo:

--
----
-3.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Boppy The Bat (BOPPY)
Boppy The Bat (BOPPY) Informacije o cijeni (USD)

BOPPY se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -3.03% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOPPY se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -3.03% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Boppy The Bat je $ 436.75K, s količinom u optjecaju BOPPY od 420.69T, s ukupnom količinom od 420690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 436.75K.

Što je Boppy The Bat (BOPPY)

Boppy is a character created by Matt Furie, the artist best known for creating boppy the night rider, a meme that gained widespread popularity and cultural significance. Boppy, a bat, features prominently in Furie's book "The Night Riders." In this illustrated children's story, Boppy joins Hoppy the frog and Draggy the dragon on a series of enchanting adventures. This trio embarks on nocturnal quests, navigating whimsical and sometimes perilous landscapes to protect children's dreams. Their journeys are infused with themes of friendship, courage, and the importance of teamwork, making "The Night Riders" a heartwarming tale that resonates with both children and adults. Furie's vibrant and imaginative artwork brings these characters and their adventures to life, showcasing his unique storytelling style.

Resurs Boppy The Bat (BOPPY)

Boppy The Bat (BOPPY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Boppy The Bat (BOPPY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOPPY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Boppy The Bat (BOPPY)

Koliko Boppy The Bat (BOPPY) vrijedi danas?
Cijena BOPPY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOPPY u USD?
Trenutačna cijena BOPPY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Boppy The Bat?
Tržišna kapitalizacija za BOPPY je $ 436.75K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOPPY?
Količina u optjecaju za BOPPY je 420.69T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOPPY?
BOPPY je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOPPY?
BOPPY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOPPY?
24-satni obujam trgovanja za BOPPY je -- USD.
Hoće li BOPPY još narasti ove godine?
BOPPY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOPPY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
