Bop Cat (BOP) Informacije Bop cat is a meme coin on SOL centered around creating a fun and engaging community-driven ecosystem. Bop cat was created by the popular artist RareDoodle. Crypto enthusiasts have created an exciting community centered around rare doodles creation “bop cat” with the intentions to bring entertainment and classic memes back to crypto. The cat is widely known for the way it bops up and down in your wallet and on DEX. Službena web stranica: https://pump.fun/coin/F5hqdbykXuksp8P78CAZenSvpPShAYKrP2U2MiZMdgFN Kupi BOP odmah!

Bop Cat (BOP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bop Cat (BOP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 181.68K $ 181.68K $ 181.68K Ukupna količina: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Količina u optjecaju: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 181.68K $ 181.68K $ 181.68K Povijesni maksimum: $ 0.04155681 $ 0.04155681 $ 0.04155681 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00018121 $ 0.00018121 $ 0.00018121 Saznajte više o cijeni Bop Cat (BOP)

Bop Cat (BOP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bop Cat (BOP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOP tokena, istražite BOP cijenu tokena uživo!

