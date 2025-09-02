Bop Cat (BOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04155681$ 0.04155681 $ 0.04155681 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.45% Promjena cijene (1D) -0.77% Promjena cijene (7D) -4.88% Promjena cijene (7D) -4.88%

Bop Cat (BOP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOP je $ 0.04155681, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOP se promijenio za -1.45% u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i -4.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bop Cat (BOP)

Tržišna kapitalizacija $ 201.83K$ 201.83K $ 201.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 201.83K$ 201.83K $ 201.83K Količina u optjecaju 998.77M 998.77M 998.77M Ukupna količina 998,768,401.0 998,768,401.0 998,768,401.0

