Bop Cat Logotip

Bop Cat Cijena (BOP)

Neuvršten

1 BOP u USD cijena uživo:

$0.00020208
$0.00020208
-0.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bop Cat (BOP)
Bop Cat (BOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.04155681
$ 0.04155681

$ 0
$ 0

-1.45%

-0.77%

-4.88%

-4.88%

Bop Cat (BOP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOP je $ 0.04155681, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOP se promijenio za -1.45% u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i -4.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bop Cat (BOP)

$ 201.83K
$ 201.83K

--
--

$ 201.83K
$ 201.83K

998.77M
998.77M

998,768,401.0
998,768,401.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bop Cat je $ 201.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOP je 998.77M, s ukupnom količinom od 998768401.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 201.83K.

Bop Cat (BOP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bop Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bop Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bop Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bop Cat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.77%
30 dana$ 0-17.92%
60 dana$ 0-35.21%
90 dana$ 0--

Što je Bop Cat (BOP)

Bop cat is a meme coin on SOL centered around creating a fun and engaging community-driven ecosystem. Bop cat was created by the popular artist RareDoodle. Crypto enthusiasts have created an exciting community centered around rare doodles creation “bop cat” with the intentions to bring entertainment and classic memes back to crypto. The cat is widely known for the way it bops up and down in your wallet and on DEX.

Resurs Bop Cat (BOP)

Službena web-stranica

Bop Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bop Cat (BOP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bop Cat (BOP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bop Cat.

Provjerite Bop Cat predviđanje cijene sada!

BOP u lokalnim valutama

Bop Cat (BOP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bop Cat (BOP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bop Cat (BOP)

Koliko Bop Cat (BOP) vrijedi danas?
Cijena BOP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOP u USD?
Trenutačna cijena BOP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bop Cat?
Tržišna kapitalizacija za BOP je $ 201.83K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOP?
Količina u optjecaju za BOP je 998.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOP?
BOP je postigao ATH cijenu od 0.04155681 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOP?
BOP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOP?
24-satni obujam trgovanja za BOP je -- USD.
Hoće li BOP još narasti ove godine?
BOP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
