Booshi Logotip

Booshi Cijena (BOOSHI)

Neuvršten

1 BOOSHI u USD cijena uživo:

$0.00011749
$0.00011749
-1.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Booshi (BOOSHI)
Booshi (BOOSHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00011314
24-satna najniža cijena
$ 0.0001194
24-satna najviša cijena

$ 0.00011314
$ 0.0001194
$ 0.0005311
$ 0.00007467
-0.09%

-1.58%

+27.37%

+27.37%

Booshi (BOOSHI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00011751. Tijekom protekla 24 sata, BOOSHItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00011314 i najviše cijene $ 0.0001194, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOOSHI je $ 0.0005311, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00007467.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOOSHI se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -1.58% u posljednjih 24 sata i +27.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Booshi (BOOSHI)

$ 1.17M
--
$ 1.17M
10.00B
9,999,950,200.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Booshi je $ 1.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOOSHI je 10.00B, s ukupnom količinom od 9999950200.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.17M.

Booshi (BOOSHI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Booshi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Booshi u USD iznosila je $ +0.0000237306.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Booshi u USD iznosila je $ +0.0000538502.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Booshi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.58%
30 dana$ +0.0000237306+20.19%
60 dana$ +0.0000538502+45.83%
90 dana$ 0--

Što je Booshi (BOOSHI)

Booshi is a unique memecoin with its own ecosystem, combining the playful energy of a Shiba Inu with a ghostly twist! Built on the Base network, Booshi is backed by a passionate community and an experienced team. $Booshi opens the doors to Booshi Survivors, a survivors 2d game available for mobile and browser where users can mint NFTs and level them up, participating in tournaments with weekly and monthly prizes!

Resurs Booshi (BOOSHI)

Službena web-stranica

Booshi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Booshi (BOOSHI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Booshi (BOOSHI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Booshi.

Provjerite Booshi predviđanje cijene sada!

BOOSHI u lokalnim valutama

Booshi (BOOSHI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Booshi (BOOSHI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOOSHI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Booshi (BOOSHI)

Koliko Booshi (BOOSHI) vrijedi danas?
Cijena BOOSHI uživo u USD je 0.00011751 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOOSHI u USD?
Trenutačna cijena BOOSHI u USD je $ 0.00011751. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Booshi?
Tržišna kapitalizacija za BOOSHI je $ 1.17M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOOSHI?
Količina u optjecaju za BOOSHI je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOOSHI?
BOOSHI je postigao ATH cijenu od 0.0005311 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOOSHI?
BOOSHI je vidio ATL cijenu od 0.00007467 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOOSHI?
24-satni obujam trgovanja za BOOSHI je -- USD.
Hoće li BOOSHI još narasti ove godine?
BOOSHI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOOSHI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.