Booshi (BOOSHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00011314 24-satna najniža cijena $ 0.0001194 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.0005311 Najniža cijena $ 0.00007467 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) -1.58% Promjena cijene (7D) +27.37%

Booshi (BOOSHI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00011751. Tijekom protekla 24 sata, BOOSHItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00011314 i najviše cijene $ 0.0001194, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOOSHI je $ 0.0005311, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00007467.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOOSHI se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -1.58% u posljednjih 24 sata i +27.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Booshi (BOOSHI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.17M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.17M Količina u optjecaju 10.00B Ukupna količina 9,999,950,200.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Booshi je $ 1.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOOSHI je 10.00B, s ukupnom količinom od 9999950200.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.17M.