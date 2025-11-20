Boorio Cijena danas

Trenutačna cijena Boorio (ORIO) danas je $ 0.00012702, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ORIO u USD je $ 0.00012702 po ORIO.

Boorio trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 381,062, s količinom u optjecaju od 3.00B ORIO. Tijekom posljednja 24 sata, ORIO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00039163, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0001248.

U kratkoročnim performansama, ORIO se kretao -- u posljednjem satu i -25.46% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Boorio (ORIO)

Tržišna kapitalizacija $ 381.06K$ 381.06K $ 381.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 381.06K$ 381.06K $ 381.06K Količina u optjecaju 3.00B 3.00B 3.00B Ukupna količina 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Boorio je $ 381.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORIO je 3.00B, s ukupnom količinom od 3000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 381.06K.