BOOPI Cijena danas

Trenutačna cijena BOOPI (BOOPI) danas je --, s promjenom od 2.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BOOPI u USD je -- po BOOPI.

BOOPI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 20,256, s količinom u optjecaju od 948.02M BOOPI. Tijekom posljednja 24 sata, BOOPI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0011365, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BOOPI se kretao -1.05% u posljednjem satu i -34.64% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BOOPI (BOOPI)

Tržišna kapitalizacija $ 20.26K$ 20.26K $ 20.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.40K$ 20.40K $ 20.40K Količina u optjecaju 948.02M 948.02M 948.02M Ukupna količina 954,932,300.6823845 954,932,300.6823845 954,932,300.6823845

Trenutačna tržišna kapitalizacija BOOPI je $ 20.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOOPI je 948.02M, s ukupnom količinom od 954932300.6823845. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.40K.