Boomers on Sol (BOOMER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02860489$ 0.02860489 $ 0.02860489 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.75% Promjena cijene (1D) +6.49% Promjena cijene (7D) -20.09% Promjena cijene (7D) -20.09%

Boomers on Sol (BOOMER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOOMERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOOMER je $ 0.02860489, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOOMER se promijenio za +0.75% u posljednjih sat vremena, +6.49% u posljednjih 24 sata i -20.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Boomers on Sol (BOOMER)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.45K$ 50.45K $ 50.45K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 985,921,061.0 985,921,061.0 985,921,061.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Boomers on Sol je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOOMER je 0.00, s ukupnom količinom od 985921061.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.45K.