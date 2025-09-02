Boomer (BOOMER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00240179 $ 0.00240179 $ 0.00240179 24-satna najniža cijena $ 0.00356206 $ 0.00356206 $ 0.00356206 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00240179$ 0.00240179 $ 0.00240179 24-satna najviša cijena $ 0.00356206$ 0.00356206 $ 0.00356206 Najviša cijena ikada $ 0.061015$ 0.061015 $ 0.061015 Najniža cijena $ 0.00066653$ 0.00066653 $ 0.00066653 Promjena cijene (1H) +2.72% Promjena cijene (1D) +18.95% Promjena cijene (7D) +24.19% Promjena cijene (7D) +24.19%

Boomer (BOOMER) cijena u stvarnom vremenu je $0.00294073. Tijekom protekla 24 sata, BOOMERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00240179 i najviše cijene $ 0.00356206, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOOMER je $ 0.061015, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00066653.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOOMER se promijenio za +2.72% u posljednjih sat vremena, +18.95% u posljednjih 24 sata i +24.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Boomer (BOOMER)

Tržišna kapitalizacija $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Količina u optjecaju 926.93M 926.93M 926.93M Ukupna količina 926,930,222.2296784 926,930,222.2296784 926,930,222.2296784

Trenutačna tržišna kapitalizacija Boomer je $ 2.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOOMER je 926.93M, s ukupnom količinom od 926930222.2296784. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.73M.