BOOKUSD Share (BUSS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00642994 $ 0.00642994 $ 0.00642994 24-satna najniža cijena $ 0.00672187 $ 0.00672187 $ 0.00672187 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00642994$ 0.00642994 $ 0.00642994 24-satna najviša cijena $ 0.00672187$ 0.00672187 $ 0.00672187 Najviša cijena ikada $ 0.126812$ 0.126812 $ 0.126812 Najniža cijena $ 0.00480703$ 0.00480703 $ 0.00480703 Promjena cijene (1H) -0.29% Promjena cijene (1D) -2.26% Promjena cijene (7D) -21.97% Promjena cijene (7D) -21.97%

BOOKUSD Share (BUSS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00645724. Tijekom protekla 24 sata, BUSStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00642994 i najviše cijene $ 0.00672187, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUSS je $ 0.126812, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00480703.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUSS se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -2.26% u posljednjih 24 sata i -21.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BOOKUSD Share (BUSS)

Tržišna kapitalizacija $ 25.47K$ 25.47K $ 25.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 226.00K$ 226.00K $ 226.00K Količina u optjecaju 3.94M 3.94M 3.94M Ukupna količina 35,000,000.0 35,000,000.0 35,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BOOKUSD Share je $ 25.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUSS je 3.94M, s ukupnom količinom od 35000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 226.00K.