Bookie AI Cijena danas

Trenutačna cijena Bookie AI (BOOKIE) danas je $ 0.00016557, s promjenom od 2.98% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BOOKIE u USD je $ 0.00016557 po BOOKIE.

Bookie AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 120,632, s količinom u optjecaju od 726.83M BOOKIE. Tijekom posljednja 24 sata, BOOKIE trgovao je između $ 0.00015064 (niska) i $ 0.00017125 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00697224, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00015064.

U kratkoročnim performansama, BOOKIE se kretao -0.76% u posljednjem satu i -23.62% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bookie AI (BOOKIE)

Tržišna kapitalizacija $ 120.63K$ 120.63K $ 120.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 165.97K$ 165.97K $ 165.97K Količina u optjecaju 726.83M 726.83M 726.83M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bookie AI je $ 120.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOOKIE je 726.83M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 165.97K.